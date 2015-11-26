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*ROB HALFORD вспоминает свои сексуальные похождения 38
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Jaded Heart

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30 сен 2020 : 		 Новый альбом JADED HEART выйдет осенью

28 мар 2018 : 		 Тизер нового альбома JADED HEART

20 мар 2018 : 		 Видео с текстом от JADED HEART

22 фев 2018 : 		 Новое видео JADED HEART

2 фев 2017 : 		 Видео с текстом от JADED HEART

16 май 2016 : 		 Новый альбом JADED HEART доступен для прослушивания

4 фев 2016 : 		 Новый альбом JADED HEART выйдет в апреле

1 июн 2015 : 		 JADED HEART на Massacre Records

1 сен 2013 : 		 Трейлер концертного релиза JADED HEART

6 май 2012 : 		 Новое видео JADED HEART

14 мар 2012 : 		 Новый альбом JADED HEART выйдет в мае

23 ноя 2011 : 		 JADED HEART на FASTBALL MUSIC

28 авг 2009 : 		 Детали и семплы нового альбома JADED HEART

9 июн 2009 : 		 JADED HEART объявили название альбома

9 май 2009 : 		 Гитарист UFO на новом альбоме JADED HEART

12 дек 2008 : 		 Гитарист HAMMERFALL на новом альбоме JADED HEART

3 окт 2008 : 		 JADED HEART готовятся к работе в студии

10 дек 2007 : 		 Новое видео от JADED HEART

7 авг 2007 : 		 Семплы с нового альбома JADED HEART

18 янв 2007 : 		 JADED HEART сочиняют новый материал
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|||| сегодня

Новый альбом JADED HEART выйдет осенью



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JADED HEART объявили о том, что четырнадцатая студийная работа получила название "Stand Your Ground" и будет выпущена двадцать седьмого ноября на Massacre Records в диджипаке, на виниле, в лимитированном бокс-сете и в цифровом варианте.

JADED HEART - New Album, Stand Your Ground, Due In November



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