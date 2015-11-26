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Новый альбом JADED HEART выйдет осенью



JADED HEART объявили о том, что четырнадцатая студийная работа получила название "Stand Your Ground" и будет выпущена двадцать седьмого ноября на Massacre Records в диджипаке, на виниле, в лимитированном бокс-сете и в цифровом варианте.







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