сегодня



Видео с текстом от JADED HEART



JADED HEART опубликовали официальное видео с текстом на песню "Stand Your Ground", которая взята из выходящего двадцать седьмого ноября на Massacre Records альбома "Stand Your Ground". За сведение материала отвечал Erik Martensson из Mass Destruction Production, а за оформление Thomas Ewerhard.



Трек-лист:



"Inception"

"Stand Your Ground"

"One Last Time"

"Reap What You Sow"

"Break Free"

"Hero To Zero"

"Kill Your Masters"

"Embrace A Demon"

"Hopelessly Addicted"

"Self Destruction"

"Stay"

"Lost In Confusion"

"Inside A Hurricane"







+1 -1



просмотров: 180