Видео с текстом от JADED HEART

JADED HEART опубликовали официальное видео с текстом на песню "Stand Your Ground", которая взята из выходящего двадцать седьмого ноября на Massacre Records альбома "Stand Your Ground". За сведение материала отвечал Erik Martensson из Mass Destruction Production, а за оформление Thomas Ewerhard.
Трек-лист:
"Inception"
"Stand Your Ground"
"One Last Time"
"Reap What You Sow"
"Break Free"
"Hero To Zero"
"Kill Your Masters"
"Embrace A Demon"
"Hopelessly Addicted"
"Self Destruction"
"Stay"
"Lost In Confusion"
"Inside A Hurricane"
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).