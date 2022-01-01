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Новое видео BEHEMOTH
52
Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае...
47
Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака
33
BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M...
24
Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL
20
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Вокалист ANTHRAX: «Я не уходил из группы, меня выкинули»
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Новое видео BEHEMOTH
52
Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае...
47
Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака
33
BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M...
24
Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL
20
все новости группы
Jaded Heart
Германия
Hard Rock
Hard 'n' Heavy
http://www.jadedheart.de
Myspace:
http://www.myspace.com/thebandjadedheart
23 авг 2022
:
Новое видео JADED HEART
14 окт 2020
:
Видео с текстом от JADED HEART
30 сен 2020
:
Новый альбом JADED HEART выйдет осенью
28 мар 2018
:
Тизер нового альбома JADED HEART
20 мар 2018
:
Видео с текстом от JADED HEART
22 фев 2018
:
Новое видео JADED HEART
2 фев 2017
:
Видео с текстом от JADED HEART
16 май 2016
:
Новый альбом JADED HEART доступен для прослушивания
4 фев 2016
:
Новый альбом JADED HEART выйдет в апреле
1 июн 2015
:
JADED HEART на Massacre Records
1 сен 2013
:
Трейлер концертного релиза JADED HEART
6 май 2012
:
Новое видео JADED HEART
14 мар 2012
:
Новый альбом JADED HEART выйдет в мае
23 ноя 2011
:
JADED HEART на FASTBALL MUSIC
28 авг 2009
:
Детали и семплы нового альбома JADED HEART
9 июн 2009
:
JADED HEART объявили название альбома
9 май 2009
:
Гитарист UFO на новом альбоме JADED HEART
12 дек 2008
:
Гитарист HAMMERFALL на новом альбоме JADED HEART
3 окт 2008
:
JADED HEART готовятся к работе в студии
10 дек 2007
:
Новое видео от JADED HEART
7 авг 2007
:
Семплы с нового альбома JADED HEART
18 янв 2007
:
JADED HEART сочиняют новый материал
сегодня
Новое видео JADED HEART
Blood Red Skies, новое видео JADED HEART, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Heart Attack", выход которого намечен на 14 октября.
http://www.jadedheart.de
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Видео
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет