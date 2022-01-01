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Новое видео JADED HEART



Blood Red Skies, новое видео JADED HEART, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Heart Attack", выход которого намечен на 14 октября. http://www.jadedheart.de







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