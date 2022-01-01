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*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 47
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 33
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 24
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
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Jaded Heart

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23 авг 2022 : 		 Новое видео JADED HEART

14 окт 2020 : 		 Видео с текстом от JADED HEART

30 сен 2020 : 		 Новый альбом JADED HEART выйдет осенью

28 мар 2018 : 		 Тизер нового альбома JADED HEART

20 мар 2018 : 		 Видео с текстом от JADED HEART

22 фев 2018 : 		 Новое видео JADED HEART

2 фев 2017 : 		 Видео с текстом от JADED HEART

16 май 2016 : 		 Новый альбом JADED HEART доступен для прослушивания

4 фев 2016 : 		 Новый альбом JADED HEART выйдет в апреле

1 июн 2015 : 		 JADED HEART на Massacre Records

1 сен 2013 : 		 Трейлер концертного релиза JADED HEART

6 май 2012 : 		 Новое видео JADED HEART

14 мар 2012 : 		 Новый альбом JADED HEART выйдет в мае

23 ноя 2011 : 		 JADED HEART на FASTBALL MUSIC

28 авг 2009 : 		 Детали и семплы нового альбома JADED HEART

9 июн 2009 : 		 JADED HEART объявили название альбома

9 май 2009 : 		 Гитарист UFO на новом альбоме JADED HEART

12 дек 2008 : 		 Гитарист HAMMERFALL на новом альбоме JADED HEART

3 окт 2008 : 		 JADED HEART готовятся к работе в студии

10 дек 2007 : 		 Новое видео от JADED HEART

7 авг 2007 : 		 Семплы с нового альбома JADED HEART

18 янв 2007 : 		 JADED HEART сочиняют новый материал
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|||| сегодня

Новое видео JADED HEART



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Blood Red Skies, новое видео JADED HEART, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Heart Attack", выход которого намечен на 14 октября.




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