Новое видео JADED HEART



"Intuition", новое видео группы JADED HEART, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Intuition", выходящего 27 сентября на Massacre Records:



"Intuition"

"Dance The Night Away"

"Square Hammer"

"Love Is A Killer" (Live In Hamburg)







просмотров: 48