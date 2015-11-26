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Venom Prison

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Новое видео VENOM PRISON



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“Slayer Of Holofernes”, новое видео группы VENOM PRISON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Primeval, выпущенного девятого октября на Prosthetic Records.

Трек-лист:

"Usurper Of The Throne"
"Life Suffer"
"Mortal Abomination"
"Path Of Exile"
"Defy The Tyrant"
"Babylon The Whore"
"Daemon Vulgaris"
"Narcotic"
"The Primal Chaos"
"Defiant To The Will Of God"
"Slayer Of Holofernes"

VENOM PRISON Share вЂњSlayer Of HolofernesвЂќ Video



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