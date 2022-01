сегодня



Новое видео VENOM PRISON



"Nemesis", новое видео группы VENOM PRISON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Erebos", выходящего четвертого февраля на Century Media:



“Born From Chaos”

“Judges Of The Underworld”

“Nemesis”

“Comfort Of Complicity”

“Pain Of Oizys”

“Golden Apples Of The Hesperides”

“Castigated In Steel And Concrete”

“Gorgon Sisters”

“Veil Of Night”

“Technologies Of Death”







+0 -0



просмотров: 144