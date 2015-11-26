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Venom Prison

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



7 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео VENOM PRISON

6 дек 2021 : 		 Новое видео VENOM PRISON

7 ноя 2021 : 		 Новое видео VENOM PRISON

20 окт 2021 : 		 Новый альбом VENOM PRISON выйдет зимой

14 дек 2020 : 		 VENOM PRISON на CM

13 окт 2020 : 		 Новое видео VENOM PRISON

16 авг 2020 : 		 Новое видео VENOM PRISON

27 июн 2020 : 		 Новое видео VENOM PRISON

7 сен 2017 : 		 Новое видео VENOM PRISON

7 июл 2017 : 		 Новое видео VENOM PRISON

10 фев 2017 : 		 Новое видео VENOM PRISON

30 сен 2016 : 		 Новое видео VENOM PRISON

2 сен 2016 : 		 Новое видео VENOM PRISON

19 авг 2016 : 		 Новая песня VENOM PRISON

6 авг 2016 : 		 Трейлер нового альбома VENOM PRISON

13 апр 2016 : 		 VENOM PRISON подписались на PROSTHETIC RECORDS
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|||| сегодня

Демонстрационное видео VENOM PRISON



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VENOM PRISON опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Judges Of The Underworld" из альбома "Erebos", выходящего четвертого февраля:

“Born From Chaos”
“Judges Of The Underworld”
“Nemesis”
“Comfort Of Complicity”
“Pain Of Oizys”
“Golden Apples Of The Hesperides”
“Castigated In Steel And Concrete”
“Gorgon Sisters”
“Veil Of Night”
“Technologies Of Death”

VENOM PRISON Release "Judges Of The Underworld" Guitar Playthrough Video



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