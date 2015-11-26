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Демонстрационное видео VENOM PRISON



VENOM PRISON опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Judges Of The Underworld" из альбома "Erebos", выходящего четвертого февраля:



“Born From Chaos”

“Judges Of The Underworld”

“Nemesis”

“Comfort Of Complicity”

“Pain Of Oizys”

“Golden Apples Of The Hesperides”

“Castigated In Steel And Concrete”

“Gorgon Sisters”

“Veil Of Night”

“Technologies Of Death”

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