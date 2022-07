сегодня



Демонстрационное видео VENOM PRISON



VENOM PRISON опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции “Pain Of Oizys”, включённой в последний студийный альбом "Erebos".



Трек-лист:



“Born From Chaos”

“Judges Of The Underworld”

“Nemesis”

“Comfort Of Complicity”

“Pain Of Oizys”

“Golden Apples Of The Hesperides”

“Castigated In Steel And Concrete”

“Gorgon Sisters”

“Veil Of Night”

“Technologies Of Death”







