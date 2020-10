23 окт 2020



Новое видео FLESHGOD APOCALYPSE



FLESHGOD APOCALYPSE опубликовали видео на акустическую версию "The Day We'll Be Gone". Кроме того, коллектив объявил имена новых участников — ими стали Veronica Bordacchini (vocals), Fabio Bartoletti (guitar) и Eugene Ryabchenko (drums).







