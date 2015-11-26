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Fleshgod Apocalypse

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24 авг 2021 : 		 Вокалист FLESHGOD APOCALYPSE получил травмы

23 янв 2021 : 		 Обучающее видео от FLESHGOD APOCALYPSE

4 янв 2021 : 		 Кавер-версия EIFFEL 65 от FLESHGOD APOCALYPSE

20 дек 2020 : 		 Новое видео FLESHGOD APOCALYPSE

26 ноя 2020 : 		 Клип FLESHGOD APOCALYPSE отобран для фестиваля

23 окт 2020 : 		 Новое видео FLESHGOD APOCALYPSE

24 июл 2020 : 		 Онлайн-концерт от FLESHGOD APOCALYPSE

10 июн 2020 : 		 Обучающее видео от FLESHGOD APOCALYPSE

28 май 2020 : 		 Обучающее видео от FLESHGOD APOCALYPSE

15 май 2020 : 		 Обучающее видео от FLESHGOD APOCALYPSE

17 апр 2020 : 		 Кавер-версия Моцарта от FLESHGOD APOCALYPSE

13 мар 2020 : 		 FLESHGOD APOCALYPSE отменили тур из-за коронавируса

27 фев 2020 : 		 Новое видео FLESHGOD APOCALYPSE

27 май 2019 : 		 Видеовизуализация от FLESHGOD APOCALYPSE

21 май 2019 : 		 Концертное видео FLESHGOD APOCALYPSE

1 май 2019 : 		 Концертное видео FLESHGOD APOCALYPSE

11 апр 2019 : 		 Трейлер нового альбома FLESHGOD APOCALYPSE

7 апр 2019 : 		 Видео с текстом от FLESHGOD APOCALYPSE

9 мар 2019 : 		 Новый альбом FLESHGOD APOCALYPSE выйдет в мае

5 апр 2018 : 		 У FLESHGOD APOCALYPSE украли оборудование

11 окт 2017 : 		 FLESHGOD APOCALYPSE расстались с вокалистом

4 фев 2016 : 		 Новое видео FLESHGOD APOCALYPSE

22 янв 2016 : 		 Видео с текстом от FLESHGOD APOCALYPSE

29 дек 2015 : 		 Новая песня FLESHGOD APOCALYPSE

23 дек 2015 : 		 Трейлер нового альбома FLESHGOD APOCALYPSE

9 дек 2015 : 		 Трек-лист нового альбома FLESHGOD APOCALYPSE
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|||| 24 авг 2021

Вокалист FLESHGOD APOCALYPSE получил травмы



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FLESHGOD APOCALYPSE опубликовали следующее сообщение:

«В прошлую субботу, 21 августа, наш вокалист Francesco Paoli получил серьезные травмы во время подъема на скалу в горах Гран Сассо в Абруццо, Италия. Несмотря на несколько переломов, Francesco в настоящее время находится в стабильном состоянии в местной больнице, проходя лечение от полученных травм.


В связи с этим мы вынуждены отменить свое выступление в Кремоне, Италия, в клубе Road To Luppolo, запланированное на воскресенье 29-го числа. Более подробная информация будет сообщена, как только мы получим больше информации».

FLESHGOD APOCALYPSE Singer Suffers Severe Injuries While Rock Climbing



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

deePress


25 авг 2021, 01:38		хреново


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