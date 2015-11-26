24 авг 2021



Вокалист FLESHGOD APOCALYPSE получил травмы



FLESHGOD APOCALYPSE опубликовали следующее сообщение:



«В прошлую субботу, 21 августа, наш вокалист Francesco Paoli получил серьезные травмы во время подъема на скалу в горах Гран Сассо в Абруццо, Италия. Несмотря на несколько переломов, Francesco в настоящее время находится в стабильном состоянии в местной больнице, проходя лечение от полученных травм.





В связи с этим мы вынуждены отменить свое выступление в Кремоне, Италия, в клубе Road To Luppolo, запланированное на воскресенье 29-го числа. Более подробная информация будет сообщена, как только мы получим больше информации».







+2 -1



( 1 ) просмотров: 466

