Видео с текстом от FLESHGOD APOCALYPSE

"Carnivorous Lamb", новое видео с текстом группы FLESHGOD APOCALYPSE, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Veleno", выходящего 24 мая на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. Fury

02. Carnivorous Lamb

03. Sugar

04. The Praying Mantis Strategy

05. Monnalisa

06. Worship And Forget

07. Absinthe

08. Pissing On The Score

09. The Day We'll Be Gone

10. Embrace The Oblivion

11. Veleno



Bonus tracks (digi, digital & digital deluxe)



12. Reise, Reise (RAMMSTEIN cover)

13. The Forsaking (Nocturnal Version)























