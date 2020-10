27 окт 2020



Видео с выступления DRAGONY



Видео с выступления группы DRAGONY, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2019, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Intro (Game of Thrones)

"Shadowrunners"

"Lords Of The Hunt"

"Defenders"

"If It Bleeds We Can Kill It"

"Wolves Of The North"







