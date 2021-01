сегодня



Новое видео DRAGONY



“Legends Never Die”, новое видео группы DRAGONY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Viribus Unitis, выходящего 15 января на Napalm Records в следующих вариантах:



- 4 Page Digipak

- LP Gatefold Red Transparent

- 4 Page Digipak + Shirt

- Digital Album

- 4 Page Digipak + Shirt, Napalm Records Shop Only



Трек-лист:



"On The Blue Danube"

"Gods Of War"

"Love You To Death"

"Magic"

"Darkness Within"

"A.E.I.O.U."

"Viribus Unitis"

"Golden Dawn"

"Made Of Metal (Cyberpunk Joseph)"

"Battle Royale"

"Legends Never Die"

"Haben Sie Wien schon bei Nacht geseh'n"







+0 -3



просмотров: 297