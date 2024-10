сегодня



Новое видео DRAGONY



"Dreamchasers", новое видео DRAGONY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Hic Svnt Dracones", релиз которого состоялся 11 октября:



"From The New World (1584)"

"Dreamchasers"

"Silver & Blood"

"Dragon Of The Sea (Sic Parvis Magna)"

"Ill Met By Moonlight"

"Perfect Storm"

"Hic Svnt Dracones (Here Be Dragons)"

"The World Serpent"

"The Einherjar (What Dreams May Come)"

"Twilight Of The Gods"

"Beyond The Rainbow Bridge"

"The Untold Story (Albion Online)" (Bonus Track)







