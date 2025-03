сегодня



Новое видео DRAGONY



The Einherjar (What Dreams May Come), новое видео DRAGONY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Hic Svnt Dracones", релиз которого состоялся 11 октября: http://www.dragony.net/







+0 -0



просмотров: 95