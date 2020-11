2 ноя 2020



Новый альбом PHANTOM ELITE выйдет зимой



PHANTOM ELITE выпустят свой новый альбом "Titanium" 22 января 2021 года. Видео на трек "Diamonds And Dark" из этого альбома доступно ниже.



Трек-лист:



"Conjure Rains"

"The Race"

"Diamonds And Dark"

"Worst Part Of Me"

"Glass Crown"

"Titanium"

"Bravado"

"Silver Lining"

"Haven"

"Deliverance"

"Eyes Wide Open"







