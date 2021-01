сегодня



Новое видео PHANTOM ELITE



PHANTOM ELITE опубликовали видео на песню "Deliverance", которая будет включена в выходящий двадцать второго января альбом Titanium:



"Conjure Rains"

"The Race"

"Diamonds And Dark"

"Worst Part Of Me"

"Glass Crown"

"Titanium"

"Bravado"

"Silver Lining"

"Haven"

"Deliverance"

"Eyes Wide Open"







