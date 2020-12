сегодня



Видео с текстом от PHANTOM ELITE



PHANTOM ELITE выпустят свой новый альбом "Titanium" 22 января 2021 года. Видео с текстом к "The Race" из этого альбома доступно ниже.



Трек-лист:



"Conjure Rains"

"The Race"

"Diamonds And Dark"

"Worst Part Of Me"

"Glass Crown"

"Titanium"

"Bravado"

"Silver Lining"

"Haven"

"Deliverance"

"Eyes Wide Open"







+0 -1



просмотров: 208