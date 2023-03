сегодня



Новое видео PHANTOM ELITE



Apex, новое видео группы PHANTOM ELITE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Blue Blood", выходящего 17 марта.



Трек-лист:



"Skin Of My Teeth"

"Inner Beast"

"This Sick World"

"Birdcage"

"Apex"

"Fragments"

"Laid With Vines"

"Daydark"

"Blue Blood"

"Black Sunrise"







