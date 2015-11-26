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Love and Death

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|||| сегодня

Brian Head Welch — о решении записать кавер-версию Джастина Бибера



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На новую пластинку проекта LOVE AND DEATH, в состав которого входит гитарист KORN Brian "Head" Welch, помимо собственных треков войдёт и кавер-версия композиции "Let Me Love You", партии вокала в оригинале для которой записал Джастин Бибер.

Welch дал свои комментарии по этому поводу:

«Я всегда любил эту тему, и JR Bareis, поющий в LOVE NAD DEATH, пришёл с этой идеей. Он сделал демо, и я такой: "На 146 % мы сделаем её для альбома". Там такой тяжёлый рифф, что ты не можешь пройти мимо. И я ещё сделал классный скрим и всё в таком духе, и решил: "Надо позвать ещё и Lacey Sturm". Я связался с ней и её мужем, и они ответили согласием. Мы подумали, что будет классно и весело всё это записать.

На прошлой пластинке мы делали кавер-версию DEVO "Whip It", поэтому и решились на новый кавер. Мы также записали и тему Post Malone'a, но не знаю, доделали с ней всё или нет. Но сделать кавер Бибера куда веселее — классно превратить поп-тему в тяжёлый трек, для нас так веселее!»

KORN














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