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Love and Death

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7 фев 2021 : 		 Новая песня LOVE AND DEATH

11 янв 2021 : 		 Новая песня LOVE AND DEATH

4 дек 2020 : 		 Новое видео LOVE AND DEATH

16 ноя 2020 : 		 Brian Head Welch — о решении записать кавер-версию Джастина Бибера

13 ноя 2020 : 		 Новая песня LOVE AND DEATH

13 ноя 2020 : 		 LOVE AND DEATH нашли лейбл

16 мар 2016 : 		 Новая песня LOVE AND DEATH

8 окт 2013 : 		 BRIAN 'HEAD' WELCH не знает, что готовит будущее LOVE AND DEATH

12 авг 2013 : 		 Новое видео LOVE & DEATH

12 июл 2013 : 		 Дебютный альбом LOVE AND DEATH будет переиздан

10 июн 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления LOVE & DEATH

12 мар 2013 : 		 Видео с выступления LOVE AND DEATH

29 янв 2013 : 		 Новое видео LOVE AND DEATH

9 янв 2013 : 		 Новая песня LOVE AND DEATH

24 окт 2012 : 		 Новая песня LOVE AND DEATH

27 сен 2012 : 		 Детали дебютного альбома LOVE AND DEATH

17 сен 2012 : 		 LOVE AND DEATH на TOOTH & NAIL RECORDS

7 май 2012 : 		 Новое видео LOVE AND DEATH

26 апр 2012 : 		 Дебютный миньон LOVE AND DEATH доступен для прослушивания

18 апр 2012 : 		 LOVE AND DEATH исполнили новый трек

8 апр 2012 : 		 Обложка нового ЕР LOVE AND DEATH

4 апр 2012 : 		 Новый сингл LOVE AND DEATH
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|||| 7 фев 2021

Новая песня LOVE AND DEATH



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"The Hunter", новая песня группы LOVE AND DEATH, в состав которой входит гитарист KORN Brian "Head" Welch, доступна ниже. Этот трек взят из альбома "Perfectly Preserved", выход которого запланирован на 12 февраля на Earache Records. В качестве гостей в записи принимали участие бывшая вокалистка FLYLEAF Lacey Sturm, гитарист BREAKING BENJAMIN Keith Wallen и вокалист RIGHTEOUS VENDETTA Ryan Hayes.

Трек-лист:

01. Slow Fire

02. Infamy

03. Down

04. Death Of Us

05. Lo Lamento

06. The Hunter (feat. Keith Wallen)

07. Tragedy

08. Let Me Love You (feat. Lacey Sturm)

09. Affliction

10. White Flag (feat. Ryan Hayes)

KORN Guitarist BRIAN 'HEAD' WELCH's LOVE AND DEATH Project Releases Lyric Video For New Song 'The Hunter'














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