25 июл 2021



Lacey Sturm в новом видео LOVE AND DEATH



"Let Me Love You", новое видео группы LOVE AND DEATH при участии бывшей вокалистки FLYLEAF Lacey Sturm, доступно для просмотра ниже. В оригинале эта песня исполнялась DJ Snake и Justin'ом Bieber'ом.

















