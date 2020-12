4 дек 2020



Новое видео LOVE AND DEATH



"Down", новое видео группы LOVE AND DEATH, в состав которой входит гитарист KORN Brian "Head" Welch, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Perfectly Preserved", выход которого запланирован на 12 февраля на Earache Records. В качестве гостей в записи принимали участие бывшая вокалистка FLYLEAF Lacey Sturm, гитарист BREAKING BENJAMIN Keith Wallen и вокалист RIGHTEOUS VENDETTA Ryan Hayes.



Трек-лист:



01. Slow Fire



02. Infamy



03. Down



04. Death Of Us



05. Lo Lamento



06. The Hunter (feat. Keith Wallen)



07. Tragedy



08. Let Me Love You (feat. Lacey Sturm)



09. Affliction



10. White Flag (feat. Ryan Hayes)



















+2 -1



просмотров: 227