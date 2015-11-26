Новое видео LOVE AND DEATH

"Down", новое видео группы LOVE AND DEATH, в состав которой входит гитарист KORN Brian "Head" Welch, доступно ниже. Этот трек взят из альбома "Perfectly Preserved", выход которого запланирован на 12 февраля на Earache Records. В качестве гостей в записи принимали участие бывшая вокалистка FLYLEAF Lacey Sturm, гитарист BREAKING BENJAMIN Keith Wallen и вокалист RIGHTEOUS VENDETTA Ryan Hayes.
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