17 ноя 2020



Новое видео SHARK ISLAND



"Someday", новое видео группы SHARK ISLAND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Bloodline 2.020:



"Make A Move"

"Fire In the House"

"Policy Of Truth"

"Aktion Is"

"7 Tears"

"Crazy 8’s"

"Rocks On The Rocks"

"Butterfly"

"When She Cries"

"Law Of The Order"

"On And On"

"Someday"

"Rocks On The Rocks" (Producer’s Cut)







