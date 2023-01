сегодня



AXL ROSE и TRACII GUNS исполняют трек LED ZEPPELIN с SHARK ISLAND (ПвА)



TRACII GUNS решил поскрести в анналах (ПвА) и опубликовал видео исполнения классического хита LED ZEPPELIN's "Rock And Roll" вместе с AXL'ом ROSE'ом и SHARK ISLAND в апреле 1986 года.





View this post on Instagram

















+1 -0



просмотров: 279