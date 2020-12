Фраза, имя группы Группы в стиле Acoustic Adult Oriented Alternative Ambient Angry Art Atmospheric Avantgarde Battle Black Blues Brutal Christian Classic Country Cyber Dark Death Doom Drone Electro Epic Ethereal Ethno Extreme Fantasy Folk Funk Fusion Future Glam Gore Gothic Grind Grunge Hard Heavy Horror Indie Industrial Instrumental J Jazz Math Medieval Melodic Metal Modern Neo Neoclassic New Noise Nu Pagan Pop Post Power Progressive Psychedelic Punk Rap Ritual Rock Ska Sludge Space Speed Stoner Symphonic Synth Technical Thrash Trip Viking

Shark Island

США

-

https://www.sharkislandmusic.com/





AXL ROSE украл образ у вокалиста SHARK ISLAND ?



В рамках недавнего интервью с Misplaced Straws вокалист SHARK ISLAND Richard Black прокомментировал слухи о том, что Axl Rose украл его образ и сделал своим:



«Сначала я избегал этого и не хотел говорить. И на то была причина, потому что если смотреть на это с моей точки зрения, если я вообще что-то говорю, то это воспринимается как выпад завистника... "Ну ты просто завидуешь, потому что это случилось, и это уже случилось, понимаешь?" Так что мне пришлось молчать. Я не мог ничего сказать. Теперь, когда всё это давно в прошлом, уже и не имеет никакого значения. Честно говоря, то, что Axl делает, совсем не привлекает. Как по мне, всё это выглядит не очень.



Я учился на современного танцора, понимаешь? Я тоже так делал. В смысле, я был певцом, автором песен, танцором. Я потратил значительное количество времени на тренировки, и делал всё это тысячи часов на сцене. А потом приезжает пара человек из деревни, бац — и всем понятно, что мой образ украли и присвоили себе.



Я скажу вам, что одна из вещей, которая меня действительно зацепила, это то, что мы были там у Gazzarri's, как я уже говорил, каждую неделю, и в то время у всех не было с собой сотовых телефонов и видеокамер. Люди как-то проносили камеры с VHS-кассетами. Я понятия не имею, как им это удавалось. Сзади стояли люди. Места практически не было. Я к тому, что на шоу все стояли плотно, плечом к плечу. И если это была зима, ты приходил в куртке, и деть её было некуда, её бросали на пол. Как бы то ни было, однажды я пошёл к Axl'y на площадку, на какую-то афтерпати или что-то вроде того. И у него был телевизор в гостиной, а на верхушке телевизора, я не знаю, было 8 или 10 кассет VHS, все с пометкой "Shark Island". Он записал несколько шоу полностью, бум — и одно из них играло как раз тогда, когда я вошёл, ничего не скрывалось, никто не парился. Знаешь, моё сердце замерло, когда я это увидел. Потому что в то время я уже знал, что Guns N' Roses с Дэвидом Геффеном и всё в таком духе. И я знал, что человек с таким контрактом сможет претендовать на что угодно, так что я могу сделать? Понимаете, что я мог сделать?



Он не смог сделать ничего почти так же хорошо, как то, что делал я. Я не пытаюсь похвастаться или что-то в этом роде, но это правда. Итак, первая песня, которая вышла, это "Welcome To The Jungle", верно? Видео на "Welcome To The Jungle", даже по стандартам Guns N' Roses, сильно отличается от того, что вышло после этого. В отношении Axl'a и остальных. Было совсем другое ощущение, он был одет по-другому, более гламурно, после этого они решили попробовать выглядеть как Ангелы Ада или что-то в этом роде. Они вроде как переключились на такое. И мы не особо к этому тяготели, я никогда не был в восторге от такого образа. Мне больше нравились элегантность, декаданс и лёгкая пошлость. Я пытался быть таким — именно такой образ у меня сложился.



Так что если вы посмотрите на "Welcome To The Jungle" и вспомните времена Gazzari, то схожесть очевидна. Но в общем и целом он в итоге оказался в выигрыше, получив что-то вроде возможности прыгнуть выше для нового образа. Он был очень важен тогда, как важен и сейчас, пусть никто и не хочет этого признавать, но образ очень важен. Как вы хотите, чтобы вас воспринимали? После этого всё закончилось. Я к тому, что если посмотреть на то, что есть сейчас, то понимаешь, что сходства практически нет. Может, что-то в мелочах, но...



Так что я ненавижу, когда всё звучит так, будто я завидую. И это не так, потому что для него в итоге всё сложилось хорошо, понимаете? Но я бы просто надеялся... Если бы это был я и что-то подобное случилось, пусть и случайно, я бы не забыл про него. Я к тому, что у меня не было контракта с лейблом в течение нескольких лет, плюс ко всему уже начинался гранж, и всё менялось. Так что было слишком поздно, но он мог в любой момент сказать: "Эй, у меня есть друг", или упомянуть о чём-то подобном в интервью, или как-то помочь, потому что он знает, какое было отчаяние. Ему не приходилось столько безрезультатно пытаться, как мне, потому что он сумел кое-что присвоить и смог вылезти из всего этого и продвинуться дальше. Я не обязан был делать всё это. Всю эту работу, быть дурачком. Я уже и так им был, понимаете? Вот как всё вышло. И мне, честно говоря, уже всё равно. Моя жизнь в общем смысле совершенно отличается от того, что я планировал, но я полагаю, что это, наверное, и к лучшему, потому что сложись всё иначе, вполне вероятно, я был бы уже мёртв».







