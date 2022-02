сегодня



SHARK ISLAND переиздают альбом



SHARK ISLAND сообщили о выпуске ремастированной версии альбома "S’cool Bus", которая дополнена несколькими бонус-треками.



Трек-лист:



"Déjà Vu"

"Sex Drive"

"Excess Marks The Spot"

"Here Come Trouble"

"Puss N Boots"

"Read My Lips"

"Automatic Girls"

"New York, New York"

"Palace Of Pleasure"

"Bang A Gong" (Live)

"I'm Electric" (Original Studio Recording)







