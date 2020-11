сегодня



Новый альбом MISS LAVA выйдет зимой



MISS LAVA выпустят новую работу, получившую название "Doom Machine", в январе следующего года на Small Stone.



Трек-лист:



“Fourth Dimension”

“In The Mire”

“Magma”

“Brotherhood Of Eternal Love”

“Sleepy Warm”

“The Great Divide”

“Karma”

“The Fall”

“Alpha”

“The Oracle”

“Terra”

“Doom Machine”

“God Feeds The Swine”*

“Feel Surreal”*

“Red Atlantis”*



*CD, digital bonus tracks







