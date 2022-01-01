Новое видео MISS LAVA

"Sleepy Warm", новое видео группы MISS LAVA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Doom Machine", выпущенного на Small Stone Records.
Трек-лист:
“Fourth Dimension”
“In The Mire”
“Magma”
“Brotherhood Of Eternal Love”
“Sleepy Warm”
“The Great Divide”
“Karma”
“The Fall”
“Alpha”
“The Oracle”
“Terra”
“Doom Machine”
“God Feeds The Swine”*
“Feel Surreal”*
“Red Atlantis”*
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