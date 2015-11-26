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Новое видео MISS LAVA



"The Great Divide", новое видео MISS LAVA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Doom Machine", выход которого намечен на январь следующего года на Small Stone.



Трек-лист:



“Fourth Dimension”

“In The Mire”

“Magma”

“Brotherhood Of Eternal Love”

“Sleepy Warm”

“The Great Divide”

“Karma”

“The Fall”

“Alpha”

“The Oracle”

“Terra”

“Doom Machine”

“God Feeds The Swine”*

“Feel Surreal”*

“Red Atlantis”*







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