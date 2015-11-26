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Miss Lava

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Страна
PortugalПортугалия
Стиль
-
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|||| сегодня

Новое видео MISS LAVA



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"The Great Divide", новое видео MISS LAVA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Doom Machine", выход которого намечен на январь следующего года на Small Stone.

Трек-лист:

“Fourth Dimension”
“In The Mire”
“Magma”
“Brotherhood Of Eternal Love”
“Sleepy Warm”
“The Great Divide”
“Karma”
“The Fall”
“Alpha”
“The Oracle”
“Terra”
“Doom Machine”
“God Feeds The Swine”*
“Feel Surreal”*
“Red Atlantis”*




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