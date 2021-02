сегодня



Новое видео MISS LAVA



"Brotherhood Of Eternal Love", новое видео группы MISS LAVA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Doom Machine, выпущенного на Small Stone Records



Трек-лист:



“Fourth Dimension”

“In The Mire”

“Magma”

“Brotherhood Of Eternal Love”

“Sleepy Warm”

“The Great Divide”

“Karma”

“The Fall”

“Alpha”

“The Oracle”

“Terra”

“Doom Machine”

“God Feeds The Swine”*

“Feel Surreal”*

“Red Atlantis”*



*CD, digital bonus tracks







