GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подальше от политики
GUNNAR NELSON в интервью подкасту "Music Mania" выразил мнение, что музыкантам стоит подальше держаться от политики:
«У музыкантов и актёров работа — развлекать. Это наша работа. Наша работа — развлекать и давать людям возможность забыть о давлении реального мира, о том, что их босс — мудак, или о том, что происходит в мире в политическом плане, о каком-то фантомном вирусе и о многом другом. Наша работа в такие моменты заключается в том, чтобы уводить людей подальше от этого, а не погружать их обратно.
Когда люди начинают верить своим собственным пресс-релизам... Это опасно, когда ты окружаешь себя людьми, которые с тобой согласны. Вспомните, что случилось с Элвисом [Пресли] и Майклом Джексоном, — это опасно.
Наше мнение не более важно, чем чьё-либо, и я думаю, что есть много артистов, которые забывают об этом. И я понимаю, что они хотят что-то изменить. Проблема в том, что иногда они пересекают черту. Неважно, на какой стороне вы находитесь, — это не имеет значения. Но они начинают говорить всё больше и больше, и начинают верить своим собственным пресс-релизам, они начинают думать, что они какой-то авторитет и начинают запугивать или указывать, что и как делать, хотя, честно говоря, стоило бы лишний раз заткнуться и просто делать свою работу. Играй на гитаре, сынок. Напиши отличную песню. Сделай меня счастливым. Напомни мне о старых добрых временах или познакомь меня с чем-нибудь совершенно новым, чтобы я мог забыть обо всём том дерьме, что происходит. Вот так.
Найдётся много людей, которые будут спорить на любые темы. Но лично я просто... Я один из тех парней... Думаю, моя работа сейчас — подарить людям удивительную песню, потому именно для этого Бог и послал меня на эту землю. Вот и всё».
Санчез
Donald_Dark
vobk
Когда музыканты, ставшие знаменитостями и миллионерами в довольно юном возрасте, проведшие молодость среди толп фэнов в наркотическом угаре начинают на старости лет учить простых работяг как жить и за кого голосовать - это крайне тупо.
И ладно бы просто ответить на вопрос о полит предпочтениях, если таковой был задан. Но некоторые же истерично орут о политике через каждый пост, что совсем пиздец
Санчез
hansi_hrb
Reflection
Donald_Dark
Я малость погорячился, согласен. Полно авторов, от которых ждут именно доброй сказки и отвлечённой фантазии, а не житейского комментария - и это не плохо.
Просто у меня пригорает от риторики в духе "не съел собаку в вопросе - засунь язык в жопу", и невинный пост Нельсона меня забайтил, хоть он немного про другое. Прост уж слишком часто подобной аргументацией пытаются примирить с херовыми обстоятельствами жизни. Мол, ды не рыпайся, умные дяди за тебя разберутся; а ты - марш на завод.
Я понимаю, почему политические высказывания артистов расстраивают публику, но, блин, сейчас в принципе нельзя сказать или сделать нечто осмысленное, не оскорбив при этом верующих/патриотов/чёрных расистов/белых расистов/феминисток/лгбт и т.д. Тут наоборот радует, когда кто-то имеет яйца быть прямолинейным и не стесняться мнения, пусть даже одиозного.
НELLECTOR
Xander
Flaming
Нет никакого такого дела, которое подразумевает, что на качество твоей жизни тебе насрать.
Gemma
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