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GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подальше от политики



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GUNNAR NELSON в интервью подкасту "Music Mania" выразил мнение, что музыкантам стоит подальше держаться от политики:

«У музыкантов и актёров работа — развлекать. Это наша работа. Наша работа — развлекать и давать людям возможность забыть о давлении реального мира, о том, что их босс — мудак, или о том, что происходит в мире в политическом плане, о каком-то фантомном вирусе и о многом другом. Наша работа в такие моменты заключается в том, чтобы уводить людей подальше от этого, а не погружать их обратно.

Когда люди начинают верить своим собственным пресс-релизам... Это опасно, когда ты окружаешь себя людьми, которые с тобой согласны. Вспомните, что случилось с Элвисом [Пресли] и Майклом Джексоном, — это опасно.

Наше мнение не более важно, чем чьё-либо, и я думаю, что есть много артистов, которые забывают об этом. И я понимаю, что они хотят что-то изменить. Проблема в том, что иногда они пересекают черту. Неважно, на какой стороне вы находитесь, — это не имеет значения. Но они начинают говорить всё больше и больше, и начинают верить своим собственным пресс-релизам, они начинают думать, что они какой-то авторитет и начинают запугивать или указывать, что и как делать, хотя, честно говоря, стоило бы лишний раз заткнуться и просто делать свою работу. Играй на гитаре, сынок. Напиши отличную песню. Сделай меня счастливым. Напомни мне о старых добрых временах или познакомь меня с чем-нибудь совершенно новым, чтобы я мог забыть обо всём том дерьме, что происходит. Вот так.

Найдётся много людей, которые будут спорить на любые темы. Но лично я просто... Я один из тех парней... Думаю, моя работа сейчас — подарить людям удивительную песню, потому именно для этого Бог и послал меня на эту землю. Вот и всё».

GUNNAR NELSON Believes Musicians Should Stay Out Of The Political Arena:





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КомментарииСкрыть/показать 11 )

Санчез


24 ноя 2020, 14:42		А ведь он прав

Donald_Dark


24 ноя 2020, 15:02		Уклоняться от политики - всё равно что уклоняться от жизни (собсна, Нельсон к такому эскапизму и призывает). Его право, но подход стариковский и одновременно инфантильный. Многое дерьмо потому и случается, что вроде порядочные люди самоустраняются и поручают "сведущим господам" заботу о своей судьбе.

vobk


24 ноя 2020, 15:24		Donald_Dark, а где он призывает уклоняться от политики? Дед сказал, что его задача - делать музыку, потому что он это умеет. Каждый должен заниматься своим делом.

Когда музыканты, ставшие знаменитостями и миллионерами в довольно юном возрасте, проведшие молодость среди толп фэнов в наркотическом угаре начинают на старости лет учить простых работяг как жить и за кого голосовать - это крайне тупо.

И ладно бы просто ответить на вопрос о полит предпочтениях, если таковой был задан. Но некоторые же истерично орут о политике через каждый пост, что совсем пиздец

Санчез


24 ноя 2020, 15:50		vobk, особенно наши любимые "армяне"

hansi_hrb


24 ноя 2020, 16:16		вообще то при нормльной жизни, контролировать и быть политически активным настолько что б на что то влиять практически невозможно. И вот эти все рассказы про надо контролировать тех кого выбрали это какой то пиздец третьесортных стран. Да, иногда надо выходить, как поляки против абортов, но жить от митинга до митинга это ненормально. Контролировать политиков должны сми или те кто за это получает деньги, а не люди, отаработав на работе, потом заниматься не отдыхом и семьей, а исходить на говно что б контролировать своего кандидата, который ложит на него хуй из своего майбаха.

Reflection


24 ноя 2020, 16:25		Вообще Гуннар прав то в целом. Его посыл больше не про то, что музыканты должны держаться подальше от политики, а про то, что не нужно их мнение считать каким-то особенно правильным.

Donald_Dark


24 ноя 2020, 16:51		2 vobk

Я малость погорячился, согласен. Полно авторов, от которых ждут именно доброй сказки и отвлечённой фантазии, а не житейского комментария - и это не плохо.

Просто у меня пригорает от риторики в духе "не съел собаку в вопросе - засунь язык в жопу", и невинный пост Нельсона меня забайтил, хоть он немного про другое. Прост уж слишком часто подобной аргументацией пытаются примирить с херовыми обстоятельствами жизни. Мол, ды не рыпайся, умные дяди за тебя разберутся; а ты - марш на завод.

Я понимаю, почему политические высказывания артистов расстраивают публику, но, блин, сейчас в принципе нельзя сказать или сделать нечто осмысленное, не оскорбив при этом верующих/патриотов/чёрных расистов/белых расистов/феминисток/лгбт и т.д. Тут наоборот радует, когда кто-то имеет яйца быть прямолинейным и не стесняться мнения, пусть даже одиозного.

НELLECTOR


24 ноя 2020, 16:56		Это что ещё за ковбой?

Xander


24 ноя 2020, 17:19		Правильно считает

Flaming


24 ноя 2020, 17:25		Нарочито держаться вдали от политики - позиция инфантила, идиота или предателя, нужное подчеркните.
Нет никакого такого дела, которое подразумевает, что на качество твоей жизни тебе насрать.

Gemma


24 ноя 2020, 17:36		Фантомный вирус, серьёзно? Здоровья Гуннару и большего ума.


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