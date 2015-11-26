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GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подальше от политики



GUNNAR NELSON в интервью подкасту "Music Mania" выразил мнение, что музыкантам стоит подальше держаться от политики:



«У музыкантов и актёров работа — развлекать. Это наша работа. Наша работа — развлекать и давать людям возможность забыть о давлении реального мира, о том, что их босс — мудак, или о том, что происходит в мире в политическом плане, о каком-то фантомном вирусе и о многом другом. Наша работа в такие моменты заключается в том, чтобы уводить людей подальше от этого, а не погружать их обратно.



Когда люди начинают верить своим собственным пресс-релизам... Это опасно, когда ты окружаешь себя людьми, которые с тобой согласны. Вспомните, что случилось с Элвисом [Пресли] и Майклом Джексоном, — это опасно.



Наше мнение не более важно, чем чьё-либо, и я думаю, что есть много артистов, которые забывают об этом. И я понимаю, что они хотят что-то изменить. Проблема в том, что иногда они пересекают черту. Неважно, на какой стороне вы находитесь, — это не имеет значения. Но они начинают говорить всё больше и больше, и начинают верить своим собственным пресс-релизам, они начинают думать, что они какой-то авторитет и начинают запугивать или указывать, что и как делать, хотя, честно говоря, стоило бы лишний раз заткнуться и просто делать свою работу. Играй на гитаре, сынок. Напиши отличную песню. Сделай меня счастливым. Напомни мне о старых добрых временах или познакомь меня с чем-нибудь совершенно новым, чтобы я мог забыть обо всём том дерьме, что происходит. Вот так.



Найдётся много людей, которые будут спорить на любые темы. Но лично я просто... Я один из тех парней... Думаю, моя работа сейчас — подарить людям удивительную песню, потому именно для этого Бог и послал меня на эту землю. Вот и всё».













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