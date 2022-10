сегодня



Рождественский релиз от NELSON



NELSON 14 октября выпустили рождественскую пластинку "A Nelson Family Christmas", в поддержку которой в декабре планируют отправиться в турне.



Трек-лист:



“Joy To The World”

“This Christmas” (feat. Carnie and Wendy Wilson)

“Santa Claus Is Comin’ To Town”

“Jingle Bells” (performed by Ozzie Nelson & His Orchestra with vocal chorus by Ozzie and Harriet Nelson)

“Oh Come All Ye Faithful”

“Rockin’ Around The Christmas Tree”

“Mele Kalikimaka”

“The Christmas Song (Chestnuts Roasting On An Open Fire)” (performed by Ricky Nelson)

“Away In A Manger”

“We Wish You A Merry Christmas”

“Jingle Bells – Ricky Nelson”

“Blue Christmas”

“Holly Jolly Christmas”

“Rudolph The Red Nosed Reindeer”

“White Christmas”

“Jingle Bells”

“Silent Night”







+0 -0



просмотров: 107