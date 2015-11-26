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GUNNAR NELSON о COVID-19: «Ну грипп и грипп»



GUNNAR NELSON в рамках беседы с вокалистом TNT Baol Bardot Bulsara коснулся темы, насколько COVID-19 вызывает больше смертей по сравнению с другими болезнями в США:



«По моему опыту, если исходить из реальных данных и того, что касается цифр, — это всего лишь ещё один штамм гриппа. Был ли он сделан в лаборатории как биооружие или нет, я точно не знаю. Всё, что я знаю, так это то, что скорость выздоровления составляет 99,6 процентов, или какое-то схожее сумасшедшее число. И если посмотреть на цифры по всему миру, то они точно такие же, как и у сезонного гриппа. Какие люди в опасности — это пожилые или люди в плохих жизненных условиях. Я не преуменьшаю, но именно эти люди, которые, на мой взгляд, должны быть защищены и оставаться дома, в то время как остальные могут ходить на концерты и возвращаться к жизни.



Единственное, о чём не говорят, это о том, в каком положении находимся мы все [музыканты и эстрадные артисты]. Наша работа — сделать так, чтобы люди чувствовали себя замечательно; наша работа — сделать так, чтобы люди ощущали себя прекрасно. И они любят ходить на концерты, поднимать свои кулаки в воздух и прекрасно проводить время, общаться с единомышленниками, которые любят одну и ту же музыку. У нас этого не было целый год. И люди в депрессии. Они не только в депрессии, им надоело быть под домашним арестом и находиться под диктовкой того, что они могут и чего не могут делать. Потому что жизнь коротка, и никто не хочет тратить процент своей жизни, который они никогда не смогут вернуть, будучи запертыми в своих домах, независимо от того, насколько крут их дом. Отношения становятся напряжёнными, люди впадают в депрессию, алкоголизм растёт, наркомания — все эти вещи, которые, будь год нормальным, когда мы могли бы ходить на концерты и тусоваться с друзьями и семьёй, не стали бы решающими. Так что 2021-й год не может наступить быстрее, насколько я могу судить, и что-то изменить».



По сообщениям, COVID-19 более заразный, более смертоносный и вызывает более длительные осложнения, чем грипп.



«Это убивает больше людей, — утверждает доктор Джордж Моррис, начальник отдела реагирования CentraCare на инциденты, связанные с COVID-19. — И он приводит к большему количеству смертей и осложнений во всём организме».



По данным The Washington Post, около 2% диагностированных случаев коронавируса смертельны, по сравнению с 0,1% диагностированных случаев гриппа. Недавнее исследование показало, что у пациентов с COVID-19 смертность в стационаре в два раза выше, чем у пациентов с гриппом.













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