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Nelson

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GUNNAR NELSON: «Ну был у меня COVID-19, ну простуда и простуда, чего все суетятся?»



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GUNNAR NELSON в очередной раз выразил мнение, что проблема COVID-19 излишне раздута:

«Чувачок, у меня он был. Это простуда. Ничего серьёзного. Говорю как дышу. Никакой сложности. У всей моей семьи было. И ни фига не серьёзно. Мы все знаем, кто в группе риска. Конечно же, те, кто лечится от рака или выбрали такой образ жизни, который подвергает их риску, — вот они да, должны сидеть по домам. Я понимаю это. Но это всего лишь простуда. Что я говорил? Просто простуда и всё».

GUNNAR NELSON On COVID-19:





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Gemma


24 дек 2020, 15:42		Ох и тупица он, сорян. Я ещё третий десяток не разменял, ничем серьезнее сезонных простуд не страдал, а переболел так, что пятый месяц последствия залечить пытаюсь.

Санчез


24 дек 2020, 15:58		Gemma, а че за последствия? просто я кажется вкус перестал чувствовать, думаю тоже подхватил

Gemma


24 дек 2020, 17:03		Херово, это плохой знак. Но обычно нюх пропадает первым.
Обоняние до сих пор не вернулось, внимание, концентрация и память просто на нуле, что крайне негативно сказывается на работе, постоянная усталость, головные боли, нарушение сна (засыпаю в среднем в 4, встаю в 7) при физической активности все становится ещё хуже плюс повышается температура, в среднем до 37,5 при стандартной пост-ковидной 37. Просто жопа.

Gemma


24 дек 2020, 17:05		Ах да - ещё при физнагрузке начинается одышка и боль в груди, но я так давно не был в зале, что даже забыл про это. Не ждал, что так будет до размена тридцатника.


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