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GUNNAR NELSON : «Ну был у меня COVID-19, ну простуда и простуда, чего все суетятся?»



GUNNAR NELSON в очередной раз выразил мнение, что проблема COVID-19 излишне раздута:



«Чувачок, у меня он был. Это простуда. Ничего серьёзного. Говорю как дышу. Никакой сложности. У всей моей семьи было. И ни фига не серьёзно. Мы все знаем, кто в группе риска. Конечно же, те, кто лечится от рака или выбрали такой образ жизни, который подвергает их риску, — вот они да, должны сидеть по домам. Я понимаю это. Но это всего лишь простуда. Что я говорил? Просто простуда и всё».













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