GUNNAR NELSON: «Ну был у меня COVID-19, ну простуда и простуда, чего все суетятся?»
GUNNAR NELSON в очередной раз выразил мнение, что проблема COVID-19 излишне раздута:
«Чувачок, у меня он был. Это простуда. Ничего серьёзного. Говорю как дышу. Никакой сложности. У всей моей семьи было. И ни фига не серьёзно. Мы все знаем, кто в группе риска. Конечно же, те, кто лечится от рака или выбрали такой образ жизни, который подвергает их риску, — вот они да, должны сидеть по домам. Я понимаю это. Но это всего лишь простуда. Что я говорил? Просто простуда и всё».
Gemma
Санчез
Gemma
Обоняние до сих пор не вернулось, внимание, концентрация и память просто на нуле, что крайне негативно сказывается на работе, постоянная усталость, головные боли, нарушение сна (засыпаю в среднем в 4, встаю в 7) при физической активности все становится ещё хуже плюс повышается температура, в среднем до 37,5 при стандартной пост-ковидной 37. Просто жопа.
Gemma
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