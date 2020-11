сегодня



ASHES OF ARES записали кавер-версии KANSAS, CHICAGO



Восемнадцатого декабря тиражом в триста копий на 12" виниле состоится релиз нового ЕР ASHES OF ARES, включающего новый трек и две кавер-версии. Выход полноформатного альбома намечен на следующий год:



Side A:

"Throne Of Iniquity"



Side B:

"25 Or 6 To 4" (Chicago cover)

"Dust in the Wind" (Kansas cover)



Ashes Of Ares:



Matt Barlow - Vocals

Freddie Vidales - Guitars, Bass



- Drums recorded by Kyle Taylor

- Acoustic guitars for "Dust In The Wind" recorded by Ray Hunter







