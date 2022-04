сегодня



Новое видео ASHES OF ARES



"Emperors And Fools", новое видео ASHES OF ARES, доступно для просмотра ниже. Этот трек вошёл в новую студийную работу "Emperors And Fools", релиз которой состоялся 21 января 2022 на ROAR! Rock Of Angels:



01. A City In Decay (intro)



02. I Am The Night



03. Our Last Sunrise



04. Primed



05. Where God Fears To Go



06. Emperors And Fools



07. By My Blade



08. What Tomorrow Will Bring



09. The Iron Throne



10. Gone



11. Throne Of Iniquity (CD-exclusive track)



12. Monster's Lament



Гости:



* Drums on all tracks by Van Williams

* Keyboard intro composed by Jonah Weingarten

* First solo "The Iron Throne" by Wiley Arnett of SACRED REICH

* Second solo "The Iron Throne" by Charlie Mark

* Second solo "Monster's Lament" by Bill Hudson

* Guest vocals "Monster's Lament" by Tim "Ripper" Owens

* Keyboards "Monster's Lament" by Brian Trainor













