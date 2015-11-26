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Ashes of Ares

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10 янв 2022 : 		 Вокалист ASHES OF ARES: «Стоит меньше осуждать друг друга»

15 дек 2021 : 		 Бывшие вокалисты ICED EARTH обсуждают ASHES OF ARES

19 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от ASHES OF ARES

28 окт 2021 : 		 Новый альбом ASHES OF ARES выйдет зимой

27 ноя 2020 : 		 ASHES OF ARES записали кавер-версии KANSAS, CHICAGO

10 ноя 2018 : 		 Новое видео ASHES OF ARES

27 окт 2018 : 		 Новое видео ASHES OF ARES

8 май 2018 : 		 Новый альбом ASHES OF ARES выйдет летом

17 фев 2017 : 		 ASHES OF ARES расстались с барабанщиком

20 сен 2013 : 		 Новое видео ASHES OF ARES

10 сен 2013 : 		 Видео с выступления ASHES OF ARES

2 сен 2013 : 		 Новый альбом ASHES OF ARES доступен для прослушивания

30 июл 2013 : 		 Трейлер нового альбома ASHES OF ARES

8 июл 2013 : 		 Видео с текстом от ASHES OF ARES

1 июл 2013 : 		 Детали дебютного альбома ASHES OF ARES

24 май 2013 : 		 ASHES OF ARES дебютировали на сцене

21 май 2013 : 		 ASHES OF ARES дебютировали на сцене

9 апр 2013 : 		 ASHES OF ARES на NUCLEAR BLAST RECORDS

26 фев 2013 : 		 ASHES OF ARES представили гитариста

22 окт 2012 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH о ASHES OF ARES

28 авг 2012 : 		 Бывшие участники ICED EARTH, NEVERMORE в ASHES OF ARES
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|||| сегодня

Вокалист ASHES OF ARES: «Стоит меньше осуждать друг друга»



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Matt Barlow призвал в новом интервью терпимее относиться друг к другу:

«Мы сейчас очень разобщены как человечество. И это вызывает некоторое беспокойство. На самом деле это весьма настораживает — очень настораживает то, что люди наживаются на этом. Пожалуй, лично для меня более тревожная вещь — это мысль: "Если есть кровь, то это пользуется спросом", это старое [выражение] из СМИ, но мы наблюдаем это каждый день, мужик, — каждый божий день — и это ужасно, меня и правда это ужасает.

[Мы должны быть] открыты для другой стороны. В этом, в общем-то, и есть основной посыл. Мы не обязаны соглашаться со всем. Давайте договоримся об этом. Давайте согласимся, что мы не обязаны соглашаться, и будем честны в этом и правдивы в этом соглашении. Потому что я не могу знать, каков ваш жизненный опыт; я не могу знать, из какой среды вы родом, и вообще ничего об этом не знаю... Поэтому мы должны найти общий язык как люди друг с другом и понять, что если я чувствую себя определённым образом, то это нормально, что я так чувствую. Я чувствую это не потому, что обижаю вас; я чувствую это потому, что такой мой жизненный опыт. И точно так же я должен понимать, что, эй, я не знаю, каково ваше происхождение, я не знаю, как вы живёте. Поэтому я должен быть менее осуждающим, и я должен понять и принять, что я должен быть таким. И все должны быть такими — все должны гораздо меньше осуждать позицию других, потому что иначе мы обречены. Вот и всё».

Ex-ICED EARTH Singer MATT BARLOW:





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