Бывшие вокалисты ICED EARTH обсуждают ASHES OF ARES



Видео, в котором бывшие коллеги по ICED EARTH обсуждают новую работу ASHES OF ARES "Emperors And Fools", доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



"A City In Decay" (Intro)

"I Am The Night"

"Our Last Sunrise"

"Primed"

"Where God Fears To Go"

"Emperors And Fools"

"By My Blade"

"What Tomorrow Will Bring"

"The Iron Throne"

"Gone"

"Throne Of Iniquity" (CD Exclusive Track)

"Monster’s Lament"







