LARS ERIC MATTSON выпускает ЕР



LARS ERIC MATTSON в декабре этого года выпустит рождественский ЕР "Silent Night":



"House Of The Rising Sun"

"Autumn Leaves"

"When December Rules"

Professor Wilson's Dance"

"Silent Night"







