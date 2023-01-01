Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SUM 41 всё 57
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 34
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
*THE AGONIST всё 16
*BOBBY BLOTZER: «RATT всегда были круче MÖTLEY CRÜE... 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
*ROBERT TRUJILLO назвал любимый альбом METALLICA 12
*Новое видео MOONLIGHT SORCERY 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SUM 41 всё 57
*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 44
*JASON NEWSTED выступил в защиту барабанщика METALLICA 34
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 23
*DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении... 17
[= ||| все новости группы



*

Lars Eric Mattson

*



13 май 2023 : 		 Новое видео LARS ERIC MATTSSON

7 фев 2023 : 		 Кавер-версия Джими Хендрикса от LARS ERIC MATTSSON

12 дек 2022 : 		 Кавер-версия URIAH HEEP от LARS ERIC MATTSSON

28 апр 2022 : 		 Новое видео LARS ERIC MATTSSON

13 фев 2022 : 		 Новое видео LARS ERIC MATTSSON

2 янв 2022 : 		 Новое видео LARS ERIC MATTSSON

27 ноя 2020 : 		 LARS ERIC MATTSON выпускает ЕР

30 июн 2020 : 		 LARS ERIC MATTSSON представил новое видео

7 июн 2020 : 		 Видео с текстом от LARS ERIC MATTSSON

1 апр 2020 : 		 Вышел сборник LARS ERIC MATTSSON

20 дек 2019 : 		 Новое видео LARS ERIC MATTSSON

27 июл 2017 : 		 Видео с текстом от LARS ERIC MATTSON
| - |

|||| сегодня

Новое видео LARS ERIC MATTSSON



zoom
"Somewhere", новое видео группы LARS ERIC MATTSON, доступно для просмотра ниже.

«Эта песня изначально должна была войти в мой последний альбом The Outsider, но предполагаемый исполнитель не смог закончить ее из-за проблем со здоровьем, поэтому всего неделю назад я завершил запись. Это своего рода пауэр-баллада с некоторыми дополнениями. Я буду признателен, если вы поддержите меня, добавив ее в свои плейлисты».

LARS ERIC MATTSSON Releases New Power Ballad "Somewhere"; Music Video




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 109

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом