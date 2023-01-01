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Новое видео LARS ERIC MATTSSON



"Somewhere", новое видео группы LARS ERIC MATTSON, доступно для просмотра ниже.



«Эта песня изначально должна была войти в мой последний альбом The Outsider, но предполагаемый исполнитель не смог закончить ее из-за проблем со здоровьем, поэтому всего неделю назад я завершил запись. Это своего рода пауэр-баллада с некоторыми дополнениями. Я буду признателен, если вы поддержите меня, добавив ее в свои плейлисты».







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