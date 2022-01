сегодня



Новое видео LARS ERIC MATTSSON



"Raise My Sword", новое видео LARS ERIC MATTSON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Outsider, в записи которого принимали участие:



Göran Edman (“Now and Forever”)

Conny Lind (“Gold Digger”)

Adrienn Antal (“Raise My Sword”)

Daphne Nisi (“Where Are We Going?”)

Markku Kuikka (“Stare into the Abyss”)

Niko Mattila (“The Road I've Chosen”)

Johanna Mattsson (“Keep This Flame Alive”)

Walle Wahlsten (“Into the Battle”)

Elisa Pezzuti (“Sometimes I Wonder”)

Lars Eric Mattsson

(“The Sun Coming Down”, “It's Too Late”, “Who Are We Foolin'”, “I've Got the Funk”, “We All Bleed for Love (Vikings)”, “Broken Heart Blues”, “Vicky's Eyes”)







