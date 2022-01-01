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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
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Lars Eric Mattson

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|||| сегодня

Кавер-версия URIAH HEEP от LARS ERIC MATTSSON



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LARS ERIC MATTSSON опубликовал собственное прочтение хита URIAH HEEP 'Easy Livin’'.

LARS ERIC MATTSSON Releases Cover Of URIAH HEEP's "Easy Livin'"; Video




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