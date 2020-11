сегодня



Новое видео FIRES IN THE DISTANCE



FIRES IN THE DISTANCE опубликовали обучающее видео на композицию "Sundial", которая взята из дебютного альбома "Echoes From Deep".



Трек-лист:



"The Climb"

"Elusive Light"

"The Lock And The Key"

"Reflections In The Ice"

"Chained To The Earth"

"Sundial"







просмотров: 70