19 ноя 2022



Концертное видео FIRES IN THE DISTANCE



FIRES IN THE DISTANCE опубликовали концертное исполнение композиции "The Lock And The Key", оригинал которой вошёл в дебютный альбом "Echoes From Deep November", выпущенный на Prosthetic.







