Концертное видео FIRES IN THE DISTANCE



FIRES IN THE DISTANCE опубликовали концертное исполнение композиции "Sundial", оригинал которой вошел в дебютный альбом Echoes From Deep November, выпущенный на Prosthetic.



Трек-лист:



"The Climb"

"Elusive Light"

"The Lock And The Key"

"Reflections In The Ice"

"Chained To The Earth"

"Sundial"







