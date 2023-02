сегодня



Новое видео FIRES IN THE DISTANCE



"Wisdom Of The Falling Leaves", новое видео группы FIRES IN THE DISTANCE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Air Not Meant For Us", выходящего в этом году.



Трек-лист:



"Harbingers"

"Wisdom Of The Falling Leaves"

"Crumbling Pillars Of A Tranquil Mind"

"Adrift, Beneath The Listless Waves"

"Psalm Of The Merciless"

"Idiopathic Despair"







