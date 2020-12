сегодня



Обучающее видео от MINDWARS



MINDWARS опубликовали обучающее видео на композицию "Blood Red". которая взята из альбома "The Fourth Turning".



Трек-лист:



“The Awakening”

“Fall In Line”

“MindWars”

“(Who’ll Stop The) Aryan Race”

“The System”

“Digital Dictatorship”

“Marching Off To War”

“Black Death”

“Blood Red”

“Holy Terror”

“Criminally Insane” (Slayer cover, bonus track)







+0 -1



просмотров: 139