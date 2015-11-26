Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DEEP PURPLE в чартах 162
*OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на ко... 157
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 45
*Новая песня CARCASS 25
[= ||| все новости группы



*

Mindwars

*



25 авг 2020 : 		 Обложка нового альбома MINDWARS

24 авг 2020 : 		 Новый альбом MINDWARS выйдет осенью

5 авг 2020 : 		 MINDWARS записали кавер-версию SLAYER

20 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MINDWARS

4 авг 2017 : 		 MINDWARS на Dissonance Productions

29 июн 2017 : 		 MINDWARS работают над новым материалом

7 окт 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

22 авг 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

29 июн 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

20 май 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

15 апр 2016 : 		 Видео с текстом от MINDWARS

14 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома MINDWARS

9 фев 2016 : 		 Обложка нового альбома MINDWARS

21 окт 2015 : 		 MINDWARS сводят новый альбом

26 май 2015 : 		 MINDWARS готовятся к студийной работе

27 дек 2014 : 		 Новый альбом MINDWARS доступен для прослушивания

4 дек 2014 : 		 Кавер-версия BOB'a DYLAN'a от MINDWARS

29 окт 2014 : 		 Новая песня MINDWARS

7 окт 2014 : 		 Тизер нового альбома MINDWARS

17 сен 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MINDWARS

14 июн 2014 : 		 Новое видео MINDWARS

29 янв 2014 : 		 Музыканты HOLY TERROR, JESTER BEAST в MINDWARS
| - |

|||| сегодня

Обложка нового альбома MINDWARS



*
zoom
*
* *
MINDWARS опубликовали обложку нового альбома, получившего название "The Fourth Turning", выход которого намечен на двадцать пятое сентября на Dissonance Productions.

Трек-лист:

“The Awakening”
“Fall In Line”
“MindWars”
“(Who’ll Stop The) Aryan Race”
“The System”
“Digital Dictatorship”
“Marching Off To War”
“Black Death”
“Blood Red”
“Holy Terror”
“Criminally Insane” (Slayer cover, bonus track)

MINDWARS Reveal The Fourth Turning Cover Art



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 248

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом