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Обложка нового альбома MINDWARS



MINDWARS опубликовали обложку нового альбома, получившего название "The Fourth Turning", выход которого намечен на двадцать пятое сентября на Dissonance Productions.



Трек-лист:



“The Awakening”

“Fall In Line”

“MindWars”

“(Who’ll Stop The) Aryan Race”

“The System”

“Digital Dictatorship”

“Marching Off To War”

“Black Death”

“Blood Red”

“Holy Terror”

“Criminally Insane” (Slayer cover, bonus track)







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