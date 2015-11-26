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*Новое видео ACCEPT 309
*ROB HALFORD: «Не читал я и не слушал бывших...» 130
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*ROB HALFORD: «Как же здорово быть Г...!» 38
*Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в ... 32
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Mindwars

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14 окт 2020 : 		 Новое видео MINDWARS

26 авг 2020 : 		 Тизер нового альбома MINDWARS

25 авг 2020 : 		 Обложка нового альбома MINDWARS

24 авг 2020 : 		 Новый альбом MINDWARS выйдет осенью

5 авг 2020 : 		 MINDWARS записали кавер-версию SLAYER

20 мар 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MINDWARS

4 авг 2017 : 		 MINDWARS на Dissonance Productions

29 июн 2017 : 		 MINDWARS работают над новым материалом

7 окт 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

22 авг 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

29 июн 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

20 май 2016 : 		 Новое видео MINDWARS

15 апр 2016 : 		 Видео с текстом от MINDWARS

14 мар 2016 : 		 Трейлер нового альбома MINDWARS

9 фев 2016 : 		 Обложка нового альбома MINDWARS

21 окт 2015 : 		 MINDWARS сводят новый альбом

26 май 2015 : 		 MINDWARS готовятся к студийной работе

27 дек 2014 : 		 Новый альбом MINDWARS доступен для прослушивания

4 дек 2014 : 		 Кавер-версия BOB'a DYLAN'a от MINDWARS

29 окт 2014 : 		 Новая песня MINDWARS

7 окт 2014 : 		 Тизер нового альбома MINDWARS

17 сен 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MINDWARS

14 июн 2014 : 		 Новое видео MINDWARS

29 янв 2014 : 		 Музыканты HOLY TERROR, JESTER BEAST в MINDWARS
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|||| сегодня

Новое видео MINDWARS



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"Black Death", новое видео MINDWARS, доступно для просмотра ниже.




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